У РФ закотили істерику через вчинок українського легкоатлета

Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі образив українського спортсмена Ігоря Цветова, який не захотів робити спільну фотографію з представниками Паралімпійського комітету Росії (ПКР) на п'єдесталі пошани, повідомляє Обозреватель.

Інцидент стався під час урочистої церемонії нагородження переможців забігу на 100 метрів на Паралімпіадi-2020.

Цветов відійшов від росіян на п'єдесталі

Маміашвілі в інтерв'ю RT заявив, що вважає себе "людиною в здоровому глузді", а українця назвав "безглуздим і неповноцiнним". На думку глави ФСБР Цветов таким вчинком виявив неповагу в першу чергу до самого себе і принизив Україну.

Михайло Маміашвілі. Джерело: kommersant.ru

"Тут без лікаря розібратися складно. Найстрашніше, що ідіоти видають це за якийсь патріотизм" , – заявив Маміашвілі.

Ігор Квітів з медаллю Паралімпіади-2020

27-річний уродженець Миколаєва заявив﻿, що його вчинок можна трактувати по-різному, і хтось побачить в цьому неповагу до конкурентам, а для кого-то це буде повага до України.

Медальний забіг для українця

Нагадаємо, що на Олімпіади-2020 українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після змагань сфотографувалася в обіймах з переможницею Марією Ласіцкене.

Спільне фото Ярослави Магучіх з Марією Ласіцкене.

Цей знімок викликав великий скандал.

Ярослава Магучіх

Пізніше Магучіх виправдалася за це словами, "ворог готовий на все".