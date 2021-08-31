Євросоюз вирішив відкупитися від напливу афганських біженців

Європейський союз вирішив надати фінансову підтримку державам, що є сусідами з Афганістаном, тим самим відкупившись від напливу біженців, що прямують до Європи, повідомляє Лента.Ру.

Як стверджують в Раді, Брюссель не бажає допустити ситуації з появою неконтрольованого потоку біженців поблизу своїх кордонів. Законодавці підкреслюють, що подальша евакуація афганців буде носити виключно точковий характер.

"ЄС посилить підтримку країн, що безпосередньо межують з Афганістаном, щоб одержати допомогу всім нужденним в першу чергу всередині регіону", - заявили в Раді.

У свою чергу, видання The Guardian повідомляє, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідав Туреччину, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан і Катар, намагаючись заручитися підтримкою в регіоні і досягти домовленості щодо прийому біженців.

Маас заявив, що ЄС і Німеччина нададуть допомогу в розмірі 600 мільйонів євро сусідам Афганістану для підтримки в управлінні кордонами та боротьби з екстремізмом.

Раніше міністр імміграції Данії Маттіас Тесфайе заявив, що біженці з Афганістану повинні залишатися в своєму регіоні і не їхати в Європу. Міністр вважає, що потрібно допомагати сусіднім з Афганістаном країн, щоб люди могли отримати там все, що їм потрібно.