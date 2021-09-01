Пекін показав Землю з китайської космічної станції
Китайські астронавти Тан Хунбо та Ні Хайшенг зробили декілька яскравих кадрів на яких продемонстрували Землю за якою космонавти мають можливість спостерігають щодня з ілюмінаторів станції. Також космічне управління поділилося відеороликом який було знято під час виходу у відкритий космос, повідомляє РБК-Украина.
Про це пише прес-служба Twitter-акаунту Китайського національного космічного управління (CNSA)
Як стверджують користувачі на першому кадрі, які зробив Ні Хайшенг, можна побачити усіяний вогниками Пекін та аеропорт Дасин, що розташований у провінції Хебей на відстанні 46 кілометрів від столиці.
Фотографії, що були зроблені астронавтом Тан Хунбо вражають своєю масштабністю не менше.
Також Хунбо продемонстрував планування спальні космонавтів першої китайської космічної станції Тянгун-1, яка була запущена у космос ще у 2011 році.
Астронавти Лю Бомін й Не Хайшен продемонстрували відеоролик під час якого вони вдруге вийшли у відкритий космос, аби встановили розширені помпові агрегати й трошки підняти панорамну камеру космічної станції.