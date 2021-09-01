З Україною стався інцидент на Паралімпіаді-2020
Громадяни Малайзії влаштували атаку на сторінку Національного паралімпійського комітету України в Twitter, Facebook і Instagram, на телеканал Equalympic, а також на сторінку Міністерства молоді та спорту України, повідомляє Обозреватель.
Причиною агресії стала дискваліфікація малазійського легкоатлета Мухаммада Зіяд Золкефлі, який виграв "золото" в секторі для штовхання ядра на Паралімпіаді-2020.
Як повідомила на своїй сторінці в Facebook член наглядової ради НСТУ в сфері захисту прав осіб з особливими потребами Наталія Гарач, під кожним постом українців в соцмережах з'являються образливі повідомлення на адресу нашої країни.
Гарач пояснила, що малайзійські штовхачі ядра в категорії F20 (проблеми в розумовому розвитку), не встигли вчасно до першого колруму (зона очікування) 31 серпня, на змаганнях Паралімпійських ігор з легкої атлетики.
За правилами, якщо спортсмен спізнюється у встановлений час, організатори мають повне право не допустити до змагань. В іншому випадку атлет буде допущений до старту "під протестом", і по закінченню виступу буде прийнято рішення про долю результату. Або дискваліфікація, або він (результат) буде зарахований.
Україна разом з Грецією подала протест на трьох спортсменів з Малайзії, Еквадору та Австралії, які не встигли в покладений термін з'явиться в першому колруме. Цей було зроблено нашою країною ще до старту виступів в секторі зі штовхання ядра.
Вони знали, що будуть виступати під протестом. І дискваліфікація була для них сюрпризом.
"Нам прикро отримувати шквал негативу від Малайзії за дії, які ми не робили. Звертаємося до IPC, з проханням звернути увагу на цей кричущий інцидент і кваліфікувати його як ознака неспортивної поведінки країни-учасниці Паралімпіади-2020", – зазначила Гарач.
Нагадаємо, що українець Максим Коваль завоював "золото" Паралімпіади, встановивши світовий рекорд з результатом 17,34 м. Другим став інший українець Олександр Яровий. Його результат - 17,30 м. Спочатку переможцем оголосили Золкефлі (17,94 м).