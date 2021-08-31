Навальному давали гарантії, що його не заарештують
Російському опозиціонеру Олексію Навальному перед поверненням до РФ з Німеччини давали гарантії, що його не заарештують, повідомляє Украина 24.
Про це в ефірі програми заявив журналіст Дмитро Гордон.
"Олексій Навальний, який, як і Ходорковський свого часу, повірив західним партнерам, що його не чіпатимуть в Росії... Йому дали гарантії, я про це знаю. І незабаром один з моїх гостей оголосить це привселюдно. Сумно, що Навальний повірив, що він повернувся, його прийняли, заарештували, і що він тепер сидить. Це дуже сумно. Взагалі все, що відбувається в Росії, так сумно - аж до сліз", - сказав журналіст.