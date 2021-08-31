Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу

Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу

Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) поповнився штамом коронавірусу під іменем "Мю". Цей варіант вперше виявили на території Колумбії, повідомляє РБК-Украина.

Колумбійський варіант "Мю" потрапив до категорії штамів коронавірусу, які викликають інтерес в ВООЗ.

Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу

До цієї категорії потрапляють штами коронавірусу, які мають генетичні зміни, що можуть впливати на характеристики вірусу: заразність, стійкість до імунітету, складність протікання захворювання.

Також в категорію тих, що цікавлять, відносять варіанти, які вказують на виникнення ризику для глобальної системи охорони здоров'я.

Автор: Дмитро Левицький

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