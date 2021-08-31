Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу

Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) поповнився штамом коронавірусу під іменем "Мю". Цей варіант вперше виявили на території Колумбії, повідомляє РБК-Украина.

Колумбійський варіант "Мю" потрапив до категорії штамів коронавірусу, які викликають інтерес в ВООЗ.

До цієї категорії потрапляють штами коронавірусу, які мають генетичні зміни, що можуть впливати на характеристики вірусу: заразність, стійкість до імунітету, складність протікання захворювання.

Також в категорію тих, що цікавлять, відносять варіанти, які вказують на виникнення ризику для глобальної системи охорони здоров'я.

Автор: Дмитро Левицький