Як допомогти дитині подолати стресові ситуації: 4 важливі поради

Тривога, яка є реакцією організму на стрес, може виникнути у будь-якому віці й дитина не виняток. Існує декілька способів, які допоможуть малюку подолати та запобігти негативному розвитку. Розпізнати ознаки тривоги, повідомляє 24 Канал.

Якщо батьки помітили в дитини ознаки тривоги, варто з нею обов'язково поговорити. При цьому важливо робити це спокійно, не соромлячи малюка.

Ознаки тривоги:

Зниження активності.

Поганий настрій.

Потіння долонь.

Слабкість.

Біль у голові чи животі.

Пояснити, що таке тривога

Важливо, аби батьки іноді розмовляли з дитиною щодо того, які ситуації можуть спричинити тривогу чи стрес. Не забувати розповідати, як можна впоратися із цими відчуттями. Крім цього, наголошувати, що у кожного своя реакція, тому дитина може попереджувати стрес так, як їй комфортніше.

Намагайтеся усувати фактори стресу

Якщо точно знаєте, що саме спричиняє у дитини тривогу, намагайтеся уникати проблемних ситуацій. Так, поступово, відчуття стресу стосовно якогось збудника може зникнути, тим паче якщо це пов’язано з особливостями віку.

Зверніться до психолога

Якщо самотужки впоратися з тривогою не вдається, варто звернутися до спеціаліста. Чомусь у сучасному світі багато людей все ще бояться звертатися до психолога у разі складної ситуації. Проте професіонал допоможе дитині впоратися з тривогою, доки вона не переросла у щось більше.