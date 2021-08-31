У Харкові блискавка влучила у нещодавно встановлений флагшток

У Харкові блискавка влучила у флагшток, який встановили до Дня Державного прапора України. Момент того, як розряд блискавки влучив у верхівку металевої конструкції, потрапив на відео, повідомляє РБК-Украина.

Так, інцидент стався під час грози у вівторок, 31 серпня.

На відео видно, як блискавка влучає просто у верхівку флагштока, після чого лунає гучний звук грому.

Як відомо, на сьогодні в Україні це найвищий флагшток, його висота становить 101 метри.

Автор: Тетяна Самарук