Швидкість руху в Парижі знижена до 30 км / год

У Парижі вступило в силу рішення мерії про обмеження максимальної швидкості руху 30 кілометрами на годину, повідомляє NEWSru.co.il.

Ініціатива покликана знизити шкідливі викиди, збільшити безпеку руху та змусити городян пересісти на громадський транспорт.

З метою зробити столицю Франції більш екологічно чистою, ліквідовано 60000 з 144000 паркувальних місць на паризьких вулицях. Водіям запропоновано користуватися підземними стоянками. Тротуари розширені, в багатьох місцях прокладені велодоріжки.

Згідно з опитуваннями громадської думки, 59% парижан підтримують ініціативу. Однак проти неї виступають 61% жителів регіону Іль-де-Франс.

Противники ініціативи заявляють, що обмеження швидкості знизить пропускну здатність паризьких вулиць. Пробки приведуть до збільшення вихлопів і втрати робочого часу.