За чотири місяці на півдні Іспанії стався 2 тисячі землетрусів

В районі розлому в море Альборан (входить до складу Середземного) за останні чотири місяці зафіксовано понад 2 тисячі землетрусів, повідомляє Noticia.

Зокрема, поштовхи відчувалися в іспанських містах Гранада, Малага і Альмерія, а також в Мелільї.

В основному мова йде про зовсім слабкі землетруси, але минулої суботи було зафіксовано найсильніший за останні місяці землетрус силою 5,1 балу за шкалою Ріхтера. Всього за вказаний проміжок часу лише 16 землетрусів були могутніше 4 балів.