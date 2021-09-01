Вчені виявили новий вид ящірок

У Перу вчені знайшли новий вид ящірок, які свої забарвленням схожі на міфічних драконів. Тварину виявили в тропічному лісі Анд, повідомляє Обозреватель.

Новий вид отримав назву Enyalioides feiruzae, він належить до сімейства Feiruzae, йдеться в журналі Evolutionary Systematics. Особливо яскраве забарвлення отримують самці ящірок. У своєму арсеналі у них є коричневий, бірюзовий, сірий, зелений і білий кольори.

Ящірка Enyalioides feiruzae. Джерело: Evolutionary Systematics

У самок також є яскраві прикраси тіла. Їхні сірувато-зелені тулуби прикрашені темно-коричневими лініями на спині, кінцівках і хвості, а також плямами з боків.

Також у "драконів" інша форма луски, а біля глотки є чорна пляма. На голові лусочки за надбрівними дугами ящірки збільшені та загострені. У ящірки також є великий гребінь на спині.

Новий вид схожий на драконів. Джерело: Evolutionary Systematics

Навколишнє середовище ящірок – кущі та дерева на висоті від 20 до 150 сантиметрів над землею.