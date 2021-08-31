Байден офіційно оголосив про завершення місії в Афганістані

США завершили військову місію в Афганістані і евакуація людей з країни була успішна. При цьому він визнав, що помилився в питанні готовності афганської армії﻿, повідомляє Деловая столица.

"Ми вчора закінчили 20-річну місію в Афганістані. Найтривалішу місію в нашій історії… Ми евакували 123 тисячі людей" , — зазначив президент.

За словами президента, успішність евакуації людей з країни була результатом мужності військовослужбовців і дипломатів.

"Жодна держава такого не робила, тільки США. Успіх цієї місії був результатом мужності наших військових та дипломатів" , — додав лідер США.

Також Байден зізнався в тому, що перед прийняттям рішення щодо виходу американських сил, розраховував на те, що в країні залишилися хоча б 300 тисяч афганських військовослужбовців, проте — прорахувався.

Нагадаємо, військова операція західних союзників в Афганістані завершилася, згідно з домовленостями, 31 серпня. Радикальний ісламістський рух "Талібан" узяв майже всю країну під повний контроль.