Байден оголосив про завершення епохи "перебудови" США інших країн

Президент США Джо Байден оголосив, що відхід американських військ з Афганістану завершує еру спроб «перебудовувати» інші країни, повідомляє Лента.Ру.

"Рішення про Афганістан - не просто про Афганістан. Воно про закінчення ери великих військових операцій, спрямованих на перебудову інших країн" , - заявив Байден.

За його словами, його відмова продовжувати війну в Афганістані пов'язана з тим, що вона «більше не відповідала корінним інтересам США».

Раніше глава Білого дому назвав вихід американських військ з Афганістану «неймовірно успішною місією».