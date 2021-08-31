Нова допомога США включатиме поставки Javelin
Нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україні. Київ вважає це критично важливим для захисту від бойовиків на Донбасі, повідомляє РБК-Украина.
Військова допомога покликана продемонструвати, що США прихильні безпеці України.
"Нарощування Росією сил і засобів уздовж українського кордону виявило недоліки в здатності українських військових захиститися від російського вторгнення. Значні прогалини в потенціалі України повинні бути терміново усунені для посилення стримування у світлі нинішньої російської загрози", - йдеться в повідомленні адміністрації Байдена Конгресу.
Нагадаємо, що США зобов'язалися виділити Україні 60 млн доларів допомоги до зустрічі Зеленського і Байдена.
Автор: Анна Полисученко