Нова допомога США включатиме поставки Javelin в Україні. Київ вважає це критично важливим для захисту від бойовиків на Донбасі, повідомляє РБК-Украина.

Військова допомога покликана продемонструвати, що США прихильні безпеці України.

"Нарощування Росією сил і засобів уздовж українського кордону виявило недоліки в здатності українських військових захиститися від російського вторгнення. Значні прогалини в потенціалі України повинні бути терміново усунені для посилення стримування у світлі нинішньої російської загрози" , - йдеться в повідомленні адміністрації Байдена Конгресу.

Нагадаємо, що США зобов'язалися виділити Україні 60 млн доларів допомоги до зустрічі Зеленського і Байдена.

Автор: Анна Полисученко