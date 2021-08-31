Україна і США підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства

Міністри оборони України і США підписали у вівторок у Вашингтоні угоду про стратегічні засади оборонного партнерства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент України Володимир Зеленський назвав цю угоду "новим етапом у співпраці України та США в оборонній сфері.

"Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, отримання членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", - написав він у мережі Twitter.