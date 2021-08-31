Дружина підсанкційного Козака змінила особистість

Російська податкова служба повністю змінила ім'я і прізвище цивільній дружині соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, який перебуває під українськими санкціями. Тепер Наталія Лавренюк – Світлана Жучкова, повідомляє Сьогодні.

Як стверджують журналісти програми "Схеми", що дата і місце народження, серія і номер паспорта та ідентифікаційний номер у "Жучкової" на офіційному сайті Федеральної податкової служби Росії ті ж, що раніше у Лавренюк. Також там вказана та ж нерухомість у власності.

Слід зазначити, що на Наталію Лавренюк оформлено значна кількість нерухомості та бізнесу, зокрема квартира в Москві вартістю 13 млн доларів, і частка в нафтовому бізнесі в Росії, діяльність якого лягла в основу українських санкцій.

При цьому ще станом на лютий 2021 року цей же ресурс вказував, що ці документи належать Наталії Миколаївні Лавренюк 1975 року народження.