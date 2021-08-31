Українська паралімпійка завершила кар'єру, розплакавшись в ефірі

Прославлена українська спортсменка Лідія Соловйова, яка виступає в паверліфтингу зайняла четверте місце на Паралімпіаді-2020 і завершила кар'єру. Після виступів під час інтерв'ю 43-річна Дніпрянка не змогла стримати емоцій і розплакалася, повідомляє Обозреватель.

Соловйова на Іграх в Токіо

Соловйова, яка у 2004, 2008 і 2016 роках ставала чемпіонкою Паралімпіад, подякувала всім, а особливо тренеру Олександру Алфьорову за довіру. Спортсменка заявила, що 4-е місце на Параіграх в Токіо це "найгірше" і попросила у всіх пробачення за те, що не виправдала довіру.

підсумковий протокол

"Останній підхід не вдався і пішла від нас медаль. Я всіх підвела. Я хочу всім сказати, що це був мій останній старт. Всім дуже дякую. Я йду зі спорту. Хотілося б це робити з хорошою точкою, але будемо йти як є. .. Я йду з ганьбою" , – заявила Лідія Валентинівна.

Соловйова народилася з ураженням опорно-рухового апарату з вродженим нанізмом (аномально низький зріст дорослої людини, викликаний нестачею гормону соматотропіну). Мати її кинула ще в пологовому будинку. Дівчинка виховувалася в інтернаті.

Соловйова на Паралімпіаді 2014

Після дитбудинку мініатюрну дівчину (зростання - 128 см, вага - 39 кг) відправили вчитися на швачку, але вона вибрала паверліфтинг. Після успіху на Паралімпіадах і новинах у ЗМІ її впізнала мати та знайшла її, почавши жити разом.

На честь Соловйової відкрили зірку на Алеї зірок

У липні цього року в Києві на Алеї зірок на честь Соловйової встановили зірку з її ім'ям.