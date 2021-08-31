В Афганістані громадяни України записали відеозвернення до Зеленського

Уродженці Афганістану з громадянством України записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням евакуювати їх з сім'ями. Відеозапис оприлюднило видання "Заборона", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми знаходимося в Кабулі в дуже небезпечній ситуації. Подивіться - навколо мене багато людей, вони дійсно не могли потрапити на евакуацію, тому що знаходяться в різних районах" , - зазначив 28-річний одесит Сафі Замарі.

За його словами, в день останньої евакуації, яка проводилася 28 серпня, було багато попереджень про можливий теракт.

"Тому ми не могли потрапити до аеропорту. Нам дали 50 або 30 хвилин, потрапити за цей час було неможливо" , - підкреслив Замарі.

Тому громадяни України просять Зеленського організувати їх евакуацію.

"Ми просимо пана президента Володимира Зеленського, щоб нам якось допомогли, щоб виїхати звідси. Будь ласка, у нас також є сім'ї" , - додав він.

Сафі Замарі додав, що представники "Талібану" кілька разів зупиняли та обшукували українців. За його словами, зараз евакуації очікують близько 30 осіб.