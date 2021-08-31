Суд продовжив арешт фігурантам справи "Кузні на Рибальському", в тому числі бойовому генералу та ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському, а також голові правління заводу Валерію Шандрі до 28 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Документами щодо виконання контракту на будівництво десантно-штурмових катерів "Кентаври" підтверджується обізнаність підозрюваного щодо обставин укладення та підготовці контрактів, участь у формуванні державного оборонного замовлення. Платіжними документами, вилученими у державній казначейській службі України, які підписані підозрюваним" , - зазначає прокурор Офісу генерального прокурора Олександр Якимчук, передає "5 канал".

Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.