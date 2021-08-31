Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв Голодомору у Вашингтоні

Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв Голодомору у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський з дружиною в рамках візиту в США відвідали встановлений у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років, повідомляє Цензор.НЕТ.

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president.gov.ua

Про це інформувала пресслужба глави держави. Подружжя Зеленських поклала символічні снопи пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв вшанували члени офіційної делегації України.

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president.gov.ua

Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито в Вашингтоні в 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося коштом державного бюджету України та приватних пожертвувань.

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president.gov.ua
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