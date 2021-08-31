Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв Голодомору у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський з дружиною в рамках візиту в США відвідали встановлений у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років, повідомляє Цензор.НЕТ.

president.gov.ua

Про це інформувала пресслужба глави держави. Подружжя Зеленських поклала символічні снопи пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв вшанували члени офіційної делегації України.

president.gov.ua

Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито в Вашингтоні в 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося коштом державного бюджету України та приватних пожертвувань.