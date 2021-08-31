Жителі Сальвадора протестували проти біткоїна

В кінці серпня в столиці Сальвадору, місті Сан-Сальвадор, спалахнули протести - сотні незадоволених громадян вийшли на вулиці, щоб оскаржити визнання біткоїна національною валютою. Латиноамериканці стали проти уряду Сальвадора через страх, що впровадження криптовалюти посприяє корупції, повідомляє Лента.Ру.

"Ми знаємо, що ця "монета" сильно коливається. Її курс змінюється щосекунди, і ми не можемо його контролювати" , - поділився протестуючий представник профспілки працівників Верховного суду, пише Business Insider.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, протистояння біткоїна збіглося з більш широкою мобілізацією пенсіонерів, які потребують збільшення виплат. Тепер ця категорія громадян боїться, що доведеться отримувати пенсію і в «нестабільній» криптовалюті.

Експерти припускають, що протестні настрої в Сальвадорі, в тому числі викликані страхом перед невідомістю. Як показало опитування наукового видання Disruptiva, 30 відсотків населення країни поняття не мають, що таке біткоїни, а більша частина респондентів назвали рішення уряду «абсолютно неправильним».

Зараз в Сальвадорі офіційним платіжним засобом є долар США, але з 7 вересня статус легального фінансового інструменту отримають і біткоїни - відповідний закон був прийнятий Конгресом на початку червня. За словами президента Найіба Букела, цей захід допоможе створити в країні робочі місця і зробить фінансові вкладення доступнішими для багатьох громадян.