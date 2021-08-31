Корнієнко розповів, куди подівся скандальний "слуга" Трухін

Партія "Слуга народу" кілька днів не може вийти на зв'язок зі своїм депутатом Олександром Трухіном, який раніше потрапив в ДТП, ймовірно, в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів голова партії Олександр Корнієнко. Корнієнко розповів, що бачився з Трухіним після ДТП 28 серпня на нараді в ОП. Аварію вони не обговорювали - за словами Корнієнка, він на той момент про неї не знав.

"Останні кілька днів з ним немає контакту. У нього якісь сімейні справи, або медико-сімейні, я до кінця не зрозумію, але він теж не може поки зв'язатися" , - глава "СН".

Він уточнив, що Трухін знаходиться у відпустці, і зв'язку з ним немає.

"Ну, я сподіваюся, що стан нормальний у нього. Якби він перебував у якомусь поганому стані, то він би, напевно, повідомив" , - додав Корнієнко.

Глава "СН" зазначив, що очікує інформації щодо цієї справи від правоохоронних органів, але ніяких додаткових запитів для її отримання не писав.

Також Корнієнко сказав, відповідаючи на питання журналістки, що Трухін як і раніше залишається головою осередку "Слуги народу" в Полтавській області, а звільнити його може тільки обласна конференція.