Україна та США затвердили створення лінії захищеного зв'язку

Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Держдепартамент США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Документ передбачає наявність лінії захищеного зв'язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україно та США, демонструє збереження та зміцнення двостороннього довіри між Києвом і Вашингтоном, відповідає загальним українсько-американським інтересам по зміцненню миру і міжнародної безпеки, сприяє зменшенню загроз і підвищує ефективність виконання причетними національними урядовими підрозділами своїх функцій ", - говориться в повідомленні офісу президента України.

Також державна прикордонна служба України та митна і прикордонна служба США уклали угоду між урядами країн щодо використання інформації про тих, хто подорожує.

"Це черговий крок до підвищення рівня прикордонної та національних безпек як України, так і США, і важливий крок стратегічного партнерства" , - йдеться в повідомленні.

Також Україні буде надано допомогу в розгортанні Системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL, що є ефективним інструментом з аналізу ризиків.

"Відповідне технічне і програмне забезпечення буде сприяти якісній перевірці мандрівників і виявлення осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз або транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців" , - повідомили в офісі президента України.

Досягнуті домовленості також встановлюють індивідуальні та організаційні обов'язки безпеки даних, оновлення профілів ризиків і створення нових профілів, обмін інформацією, нормативне врегулювання інформаційних відносин.

Як повідомляється, дана угода була укладена в рамках візиту президента України Володимира Зеленського в США, де в середу відбудеться його зустріч з американським президентом Джо Байденом.