Україна та США затвердили створення лінії захищеного зв'язку

Україна та США затвердили створення лінії захищеного зв'язку

Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Держдепартамент США підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Документ передбачає наявність лінії захищеного зв'язку, забезпечує стабільний спеціальний канал комунікації між Україно та США, демонструє збереження та зміцнення двостороннього довіри між Києвом і Вашингтоном, відповідає загальним українсько-американським інтересам по зміцненню миру і міжнародної безпеки, сприяє зменшенню загроз і підвищує ефективність виконання причетними національними урядовими підрозділами своїх функцій ", - говориться в повідомленні офісу президента України.

Також державна прикордонна служба України та митна і прикордонна служба США уклали угоду між урядами країн щодо використання інформації про тих, хто подорожує.

"Це черговий крок до підвищення рівня прикордонної та національних безпек як України, так і США, і важливий крок стратегічного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Також Україні буде надано допомогу в розгортанні Системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL, що є ефективним інструментом з аналізу ризиків.

"Відповідне технічне і програмне забезпечення буде сприяти якісній перевірці мандрівників і виявлення осіб з високим ризиком причетності до терористичних загроз або транскордонної злочинності, а також ідентифікації міжнародних злочинців", - повідомили в офісі президента України.

Досягнуті домовленості також встановлюють індивідуальні та організаційні обов'язки безпеки даних, оновлення профілів ризиків і створення нових профілів, обмін інформацією, нормативне врегулювання інформаційних відносин.

Як повідомляється, дана угода була укладена в рамках візиту президента України Володимира Зеленського в США, де в середу відбудеться його зустріч з американським президентом Джо Байденом.

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