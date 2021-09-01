США залишили в Афганістані рятувальника президента Байдена

США не евакуювали з Афганістану перекладача, на ім'я Мохаммед, який у 2008 році допомагав врятувати сенаторів Джо Байдена, Джона Керрі та Чака Хейгела, що опинилися в скрутній ситуації, повідомляє Лента.Ру.

У 2008 році вертоліт з сенаторами був змушений приземлитися в афганській долині через снігову бурю і подав сигнал лиха. Перекладач відправився рятувати американських політиків разом з силами швидкого реагування 82-ї повітряно-десантної дивізії США. У лютому 2008 року повідомлялося, що Байден, Керрі та Хейгел були надійно доставлені на базу ВПС США «Баграм».

Як пише газета Wall Street Journal, зараз Мохаммед і його четверо дітей ховаються від членів руху "Талібан" і вже багато років не можуть вибратися з Афганістану через бюрократичні складнощі.

Після захоплення Кабула талібами Мохаммед відправився до воріт аеропорту, проте американські військові були готові впустити його одного, без дружини і дітей.