Nike відправив працівників у позапланову відпустку

Виробник товарів для спорту Nike відправив співробітників головного офісу в США у відпустку для боротьби зі стресом, повідомляє Лента.ру.

Керівництво компанії вирішило подбати про ментальне здоров'я персоналу в період пандемії коронавірусу, яка часто призводить до підвищеної тривожності.

Компанія заявила, що співробітники відпочинуть до п'ятниці, 4 вересня - їм тиждень можна не з'являтися на роботі. Керівники відділів закликали підлеглих в цей період ігнорувати всі робочі повідомлення і обов'язки, щоб відновити психічне здоров'я.

"Не користуйтеся, знайдіть час, щоб розслабитися і побути з близькими людьми. В останні два роки, коли ми боремося з пандемією, відпочинок став як ніколи важливий, щоб зберегти ментальне здоров'я і працювати продуктивно", - звернувся до персоналу старший менеджер Nike з глобального маркетингу Метт Марраццо.

Турбота про психічне здоров'я підлеглих ставить Nike в один ряд з іншими компаніями, які вже надали працівникам додатковий час, щоб захистити від вигорання.