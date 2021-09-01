Україна і США підписали меморандум про космічну співпрацю

Між Державним космічним агентством України та Космічним командуванням Міністерства оборони США підписано Меморандум щодо співробітництва у сфері безпеки космічних польотів і надання послуг та інформації з космічної ситуаційної обізнаності, повідомляє УНІАН.

Документ розширює розвиток українсько-американського співробітництва новим напрямком і відповідає участі України в реалізації космічної програми "Артеміда" під керівництвом США, говориться в пресслужбі Офісу президента України.



Також Меморандум відкриває для України додаткові можливості в контексті намірів щодо підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків.

Співробітництво сприятиме поновленню колишніх або укладенню нових двосторонніх домовленостей між Україною та США в космічній сфері.

Нагадаємо, що раніше керівник NASA Білл Нельсон прийняв запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну.