Боррель назвав ситуацію в Афганістані "явною поразкою Заходу"

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель схарактеризував кризову ситуацію в Афганістані, де владу захопив радикальний рух "Талібан", як "явну поразку Заходу". Про це він заявив у вівторок в інтерв'ю іспанській радіостанції Onda Cero, повідомляє ТАСС.

"Це (те, що сталося в Афганістані - ред.) Точно не перемога Заходу, <...> це явна поразка Заходу" , - зазначив Боррель, додавши, що криза в цій країні призведе до "значної зміни міжнародних відносин".

Він також підкреслив, що те, що трапилося в Афганістані є "трагедією і катастрофою" для його народу. На думку Борреля, Європа повинна "витягти безліч уроків з подій", зокрема, зрозуміти, яким чином слід вибудовувати відносини "зі своїми союзниками, включаючи США", і "з тією частиною планети, яка відмовляється приймати наші цінності".

Говорячи про "Талібан", глава дипломатії ЄС виключив можливість його "інституційного визнання", при цьому підкресливши, що Євросоюз як політичний інститут не має повноважень по визнанню третіх країн, і такі рішення його держави-члени приймають самостійно.