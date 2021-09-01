Ноунейм криптовалютного ринку злетів у ціні

Маловідома Solana стала сьомою за вартістю криптовалюта. Токен 31 серпня піднявся на 26 відсотків і злетів у ціні до 125,98 долара. За останній місяць Solana зросла майже на 220 відсотків, повідомляє Лента.Ру.

Токен був випущений всього 18 місяців тому, але його ринкова вартість вже перевищує 30 мільярдів доларів. Основна причина, по якій Solana привернула до себе стільки уваги, - невзаємозамінні токени (NFT). Кожен екземпляр такої валюти унікальний і не може бути обміняний або заміщений іншим аналогічним токеном.

За інформацією Euronews Solana злетіла в ціні через серпневий ралі NFT, в результаті якого загальний обсяг продажів цього виду токенів побив рекорд у 900 мільйонів доларів. Компанія також активно розвиває проєкти децентралізованого фінансування.

Solana приділяє особливу увагу так званим «розумним контрактами» (smart contracts), більш безпечним, ніж традиційні. Механізми автоматизують угоди, щоб кожна зі сторін була впевнена в результаті, а також виключають посередників і прискорюють процес торгівлі. Крім того, підприємство використовує криптографічну технологію «докази історії» (Proof of History), яка дозволяє зробити сотні тисяч транзакцій в секунду і стимулює довіру клієнтів до блокчейну.

За словами експертів, Solana - потенційний суперник Ethereum. Використовувана для торгівлі цією валютою технологія дешевше і має більш високу швидкість транзакцій. Але аналітики бачать ряд загроз зростаючій популярності Solana. Інші криптовалюта, наприклад, Cardano, теж планує вийти на ринок «розумних контрактів» і конкуренція може посилитися. Крім того, цього літа Solana впала на 60 відсотків на тлі загального обвалу криптовалютного ринку через дії влади Китаю.