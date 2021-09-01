Названа дата виходу Windows 11: доступна не для всіх

Нова операційна система Windows 11 стане доступна з 5 жовтня 2021 року. Окремі комп'ютери з Windows 10 можна буде безкоштовно оновити, а також у продажу з'являться ПК із новітньою версією програмної платформи, повідомляє Обозреватель.

Про це пише The Verge. Оновлення в компанії запланували як поетапне. Очікується, що всі сумісні пристрої отримають можливість апдейту до середини 2022 року.

"Виходячи з величезних уроків, витягнутих із Windows 10, ми хочемо бути впевнені, що надаємо вам найкращі можливості" , – звернувся до користувачів генеральний менеджер із маркетингу Windows у корпорації Microsoft Аарон Вудман.

Платформа не тільки отримала свіжий дизайн та нові звукові схеми, а й змінила деякий звичний функціонал. Наприклад, меню "Пуск" буде використовувати можливості хмари і Microsoft 365 для кращої синхронізації – щоб відображати останні файли незалежно від того, на якому пристрої користувача вони відкривалися.

Виробники обіцяють кращу мультизадачність, більш ефективну оптимізацію простору екрану. Крім того, спеціальні можливості для людей з особливими потребами були доопрацьовані.

Технології DirectX12 Ultimate, DirectStorage і Auto HDR будуть корисні для любителів ігор.

Відомо, що для Windows 11 необхідний комп'ютер із процесором як мінімум із двома обчислювальними ядрами та частотою не менше 1 ГГц. Мінімальний обсяг оперативної пам'яті – 4 Гбайт, розмір доступного простору на накопичувачі – 64 Гбайт.