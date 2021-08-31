Німеччина готова до переговорів з "Талібаном"

Німеччина буде вести переговори з керівництвом «Талібану», щоб уникнути подальшої нестабільності в Афганістані та вирішувати практичні питання.Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після переговорів у Катарі 31 серпня, повідомляє Укрінформ.

«Я вважаю, що абсолютно неможливо обійти стороною переговори з талібами» , - сказав Маас на пресконференції з главою МЗС Катару шейхом Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль-Тані.

Маас також заявив про готовність німецьких дипломатів повернутися до посольства у Кабулі, адже є потреба в дипломатичній присутності на місці.

Водночас він підкреслив, що наразі «не йдеться про питання офіційного визнання, а про вирішення цілком конкретних проблем». Федеральний уряд Німеччини, за словами його представника, вимагає створення інклюзивного уряду, поваги нової влади до базових прав людини.

«Той, хто хоче співпрацювати з міжнародною спільнотою, повинен орієнтуватися на вимоги міжнародної спільноти» , - додав він.

Оцінювати дії нової влади будуть не по словах, а у справах, підкреслив очільник МЗС, зауваживши на важливості скоординованого підходу в цьому питанні з боку міжнародної спільноти.

Дипломат підтвердив готовність надавати афганському народу гуманітарну допомогу. Багато, зазначив він, залежатиме від того, яку політику проводитиме новий уряд.

Про необхідність перемовин з «Талібаном» сказала і канцлер Меркель на спільній пресконференції з канцлером Австрії Себастьяном Курцем. При цьому вона також підкреслила, що не йдеться про дипломатичне визнання.