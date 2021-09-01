Зеленський обговорив з президентом СБ земельну реформу

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Світового банку Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору.

"Обговорили з Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримати" , - повідомив лідер країни в твіттері.

Президент привітав готовність (Світового банку - ред.) до участі в трансформації України, а саме в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, а також у вдосконаленні банківського сектора.