Зеленський обговорив з президентом Світового банку земельну реформу

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Світового банку Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору.

"Обговорили з Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримати", - повідомив лідер країни в твіттері.

Президент привітав готовність (Світового банку - ред.) до участі в трансформації України, а саме в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, а також у вдосконаленні банківського сектора.

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