Зеленський зустрівся з президентом Світового банку
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Світового банку Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору.
"Обговорили з Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримати", - повідомив лідер країни в твіттері.
Президент привітав готовність (Світового банку - ред.) до участі в трансформації України, а саме в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, а також у вдосконаленні банківського сектора.