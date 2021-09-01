Китай зібрався бити ще по одному інтернет-гігантові

Китай задумав посилити нагляд за такими компаніями електронної торгівлі, як інтернет-гігант Alibaba Group і онлайн-ритейлер Pinduoduo, що стане ще одним ударом, нанесеним місцевому бізнесу після рішень держави, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією Bloomberg з посиланням на новий закон, випущений Державним управлінням у справах регулювання ринку, компанії будуть притягати до відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності.

Головними компаніями, що потрапляють під дію нового закону, стали Alibaba Group і Pinduoduo. У разі, якщо компанії не впораються з серйозними порушеннями прав інтелектуальної власності своїми постачальниками, електронні операції компаній можуть бути обмежені, також вони можуть втратити ліцензії.

Pinduoduo був включений США до списку Notorious Markets («сумнозвісних ринків», тобто ринків, на яких регулярно порушуються авторські права) за продаж піратських і контрафактних товарів. У цьому списку також складається і Taobao (запущений Alibaba Group маркетплейс). Китайські компанії довгий час вели боротьбу проти звинувачень США, але Pinduoduo і Taobao були повторно включені в список Notorious Markets.

Проблеми Pinduoduo з правами на інтелектуальну власність є не тільки в США, але і в Китаї. Документи з судів Шанхая говорять про сотні судових позовів проти компанії у зв'язку з порушенням авторських прав або реєстрацією товарних знаків.

Співзасновник Alibaba Group Джек Ма звертав увагу на те, як важко компанії позбутися від підробок і контрафактних товарів, адже їх якість і ціни часто бувають краще, ніж у продуктів з маркуванням і підтвердженими товарними знаками.

Ринки, включені до списку Notorious Markets, беруть участь або сприяють контрафакту товарних знаків і піратству в області авторських прав. За включення до списку немає покарання, але цей список використовується для заохочення іноземних компаній і країн до боротьби з піратством і контрафактом. Китай став однією з країн, в якій ця боротьба тільки розгортається.