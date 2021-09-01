Користувачів Gmail і Outlook попередили про шахрайство

Користувачі Gmail, Outlook та інших популярних поштових сервісів повинні стати більш перебірливими у вичитуванні власної кореспонденції. Шахраї придумали нову схему обману, яка допомагає "вибивати" з жертви сотні, а то і тисячі доларів, повідомляє Обозреватель.

Як написав Express.co.uk, зловмисники стали рідше надсилати лінки-віруси, однак розпочали відправляти кореспонденцію, ніби від відомих фірм, корпорацій, трейдерів. Такі листи виглядають дуже переконливо – з використанням офіційних шрифтів та логотипів компаній.

Багато жертв зазначають, що вони отримували листи від імені Amazon або Paypal, у яких ішлося, що жертва щойно здійснила велику покупку. Далі їм пропонувалось зателефонувати на певний номер і скасувати покупку, "якщо виникла помилка".

"Після того, як жертва набрала певний телефон, із нею зв'язувалися шахраї, ніби від тієї чи іншої компанії" , – зазначило видання.

Далі зловмисники починають випитувати особисту інформацію, включно з банківськими реквізитами.

У Лабораторії Касперського зазначили, що такий вид шахрайства став масовим явищем. Користувачам, як правило, надходять повідомлення про великі покупки, наприклад продукції Applе, ноутбуків, відео-, фототехніки.

"Шахраї сподіваються, що немала вартість "покупки" змусить людину нервувати і діяти імпульсивно у надії повернути власні кошти" , – сказали представники Касперського.

Вони рекомендували: не передзвонювати, самостійно зв'язуватися із банком і не переходити ні за якими посиланнями.