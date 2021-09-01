Як виглядали українські зірки, коли йшли у перший клас

1 вересня, у День знань, усі школярі розпочинають новий навчальний рік. Для першачків це найвідповідальніший день, повідомляє Обозреватель.

Знаменитості також колись хвилювалися, вперше переступаючи шкільний поріг. Далі фото українських зірок у першому класі та зараз.

Український поп-співак Макс Барських у школі був хуліганом, уперше поцілувався в 14-річному віці й був популярним серед дівчат. Недарма через десятки років його називають головним романтиком країни.

Співак Макс Барських у першому класіта зараз.

Співачка Тіна Кароль у шкільному віці співала в хорі, відвідувала вокальну студію і проявляла свої творчі здібності. Вона гарно навчалася і закінчила 9 класів лише на "четвірки" і "п'ятірки", а потім вступила в музичне училище.

Тіна Кароль з подругами в першому класі.

Телеведуча Катерина Осадча в школі була активною і завжди вміла звернути на себе увагу. У 12-річному віці Катя почала займатися моделінгом, а після закінчення 9-го класу екстерном поїхала працювати моделлю в Токіо.

Як виглядала Катерина Осадча в школі і зараз.

Співачка Ані Лорак, яка зараз живе і гастролює в Росії, навчалася в школі-інтернаті на Буковині. Дівчина з дитинства гарно співала, брала участь у різних вокальних фестивалях і конкурсах.

Як виглядала Ані Лорак у першому класі і зараз.

Українська співачка Джамала навчалася в Криму. Майбутня зірка закінчила музичну школу по класу фортепіано в Алушті.

Як виглядала Джамала в першому класі та зараз.

Виконавиця Наталя Могилевська народилася і навчалася у Києві. Після отримання неповної середньої освіти майбутня зірка вступила в Київське естрадно-циркове училище.

Як виглядала Наталя Могилевська в першому класі і зараз.

Український поп-співак Дмитро Монатік зі шкільних років займався брейк-дансом. Виконавець не має музичної освіти, а після закінчення школи в Луцьку він вступив на юридичний факультет.

Монатік ходив у школу в Луцьку.

Телеведучий Анатолій Анатоліч навчався в Кривому Розі, він був наполегливим і активним учнем.

Як виглядав Анатолій Анатоліч у першому класі і зараз.

Ведучий Юрій Горбунов виріс на Львівщині, в школі займався музикою, грав на гітарі та баяні.

Як виглядав Юрій Горбунов у першому класі і зараз.

Ведуча Василіса Фролова ходила в школу в сонячній Одесі. Дівчинка зажди була непосидючою, допитливою і творчою натурою.

Як виглядала Василіса Фролова в школі і зараз.

Шоумен JULIK ходив у школу, де працювала його бабуся. Вона була вчителькою і контролювала, щоб онук старанно вчився.