Як виглядали українські зірки, коли йшли у перший клас
1 вересня, у День знань, усі школярі розпочинають новий навчальний рік. Для першачків це найвідповідальніший день, повідомляє Обозреватель.
Знаменитості також колись хвилювалися, вперше переступаючи шкільний поріг. Далі фото українських зірок у першому класі та зараз.
Український поп-співак Макс Барських у школі був хуліганом, уперше поцілувався в 14-річному віці й був популярним серед дівчат. Недарма через десятки років його називають головним романтиком країни.
Співачка Тіна Кароль у шкільному віці співала в хорі, відвідувала вокальну студію і проявляла свої творчі здібності. Вона гарно навчалася і закінчила 9 класів лише на "четвірки" і "п'ятірки", а потім вступила в музичне училище.
Телеведуча Катерина Осадча в школі була активною і завжди вміла звернути на себе увагу. У 12-річному віці Катя почала займатися моделінгом, а після закінчення 9-го класу екстерном поїхала працювати моделлю в Токіо.
Співачка Ані Лорак, яка зараз живе і гастролює в Росії, навчалася в школі-інтернаті на Буковині. Дівчина з дитинства гарно співала, брала участь у різних вокальних фестивалях і конкурсах.
Українська співачка Джамала навчалася в Криму. Майбутня зірка закінчила музичну школу по класу фортепіано в Алушті.
Виконавиця Наталя Могилевська народилася і навчалася у Києві. Після отримання неповної середньої освіти майбутня зірка вступила в Київське естрадно-циркове училище.
Український поп-співак Дмитро Монатік зі шкільних років займався брейк-дансом. Виконавець не має музичної освіти, а після закінчення школи в Луцьку він вступив на юридичний факультет.
Телеведучий Анатолій Анатоліч навчався в Кривому Розі, він був наполегливим і активним учнем.
Ведучий Юрій Горбунов виріс на Львівщині, в школі займався музикою, грав на гітарі та баяні.
Ведуча Василіса Фролова ходила в школу в сонячній Одесі. Дівчинка зажди була непосидючою, допитливою і творчою натурою.
Шоумен JULIK ходив у школу, де працювала його бабуся. Вона була вчителькою і контролювала, щоб онук старанно вчився.