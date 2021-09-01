Майора ВСУ посадили на 5 років за вбивство солдата

На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram. Вирок виніс Красноармійський районний суд Донецької області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Майор вистрелив солдату в голову. Експертиза з'ясувала, що Винник перебував в стані афекту - у 2014 році він потрапив під Амвросіївкою під артилерійський удар, який росіяни нанесли, обчисливши координати по фотографіях з соцмереж.

Вбивство сталося навесні 2017 року. Солдати поїхали на стрільби на бойовій машині, Томашук знімав виїзд на телефон і виклав фото і відео з нього в Instagram. Відео опублікували російські ресурси, Томашуку стали писати, що він засвітив позиції українських бійців. Увечері того ж дня Винник викликав бійців, які були на виїзді, до себе в кабінет і, коли Томашук зізнався, що це він виклав відео, вистрілив йому в голову.

Майора відправили на дві психіатричні експертизи. Перша, амбулаторна, визнала його неосудним. Друга, стаціонарна, постановила, що Винник здоровому глузді та може відповідати за свої дії. Але в останній момент скоєння вбивства перебував у стані вираженого емоційного збудження.

На суді Винник розповів, що під час спілкування з Томашуком згадав, як у 2014 році потрапив під артилерійський удар під Амвросіївкою. Тоді противник вирахував координати захисників України по фото з соцмереж.

Суд врахував пом'якшуючі обставини - щире каяття та вчинення злочину в стані вираженого емоційного збудження. Тому покарання - 5 років позбавлення волі - призначили менше, ніж передбачено законом за вбивство.

У 2017 році Винник провів під вартою близько 7 місяців, після його відпустили на поруки товаришів по службі. Ці 7 місяців йому зарахують день за два, так що вважається, що майор уже відбув 1 рік і 2 місяці покарання.