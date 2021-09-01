Вчені змоделювали всі етапи еволюції Чумацького Шляху

Використовуючи суперкомп'ютерне моделювання, вчені з Лундського університету в Швеції змогли простежити розвиток галактики за 13,8 мільярда років після Великого вибуху. Це вдалося вперше за історію таких досліджень, повідомляє Обозреватель.

Наукова робота показала, як молоді й хаотичні галактики через фронтальні міжзоряні зіткнення із часом перетворюються на спіральні – такі, як Чумацький Шлях. Про це йдеться в матеріалі Eurek Alert.

За словами фахівців, після Великого вибуху Всесвіт був неспокійним місцем: галактики постійно зіштовхувалися, а зірки всередині величезних газових хмар формувалися з дуже великою швидкістю. Проте вже через кілька мільярдів років цього міжгалактичного хаосу зародкові галактики стали стабільнішими, а з часом перетворилися на добре впорядковані – спіральні.

Довгий час точний хід цих подій залишався загадкою для астрономів, і саме шведським дослідникам вдалося внести ясність у це питання.

Вчені простежили розвиток галактики. Джерело: eurekalert.org

Фахівці використовували зірки Чумацького Шляху як відправну точку. Зазначається, що вони діють як своєрідні капсули часу, адже розкривають секрети про далекі епохи й середовище, в якому були сформовані. Для дослідження вченим були важливі їхнє положення, швидкість і кількість різних хімічних елементів, що допомогло зрозуміти, як утворилася галактика.

З’ясувалося, що в разі зіткнення двох великих галактик довкола старого диска може утворитися новий, внаслідок величезного припливу зіркоутворювального газу. Моделювання показало, що старий і новий диски повільно зливалися протягом декількох мільярдів років. Як вважають вчені, це було тим, що призвело не тільки до стабільної спіральної галактики, але й до популяцій зірок, схожих на ті, які в Чумацькому Шляху.

Астрономи висловили переконання, що ці нові відкриття допоможуть їм інтерпретувати поточні та майбутні карти Чумацького Шляху. Дослідницька група в Лунді вже взялася до моделювання нових суперкомп'ютерів у співпраці з дослідницькою інфраструктурою PRACE (Партнерство з передових обчислень в Європі).