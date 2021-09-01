У Музеї Джорджа Вашингтона з'явився україномовний аудіогід

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська презентували україномовний аудіогід в музеї-садибі першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт Вернон, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними представників музею, український є шостою за рахунком мовою, використовуваною в його аудіогідах. Олена Зеленська нагадала, що це вже 31-й аудіогід українською мовою у світі, запущений в рамках проєкту культурної дипломатії.

«Це хороша можливість для українців долучитися до історії Сполучених Штатів рідною мовою. Завдяки такій народної дипломатії наші народи стають ближчими» , - сказала Зеленська.

Президент, у свою чергу, звернув увагу на те, Джордж Вашингтон воював 8 років, і та війна закінчилася перемогою.