СБУ спіймала бойовика, який допомагав окупантам в Криму

На Херсонщині контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали бойовика, який активно допомагав Росії окупувати Крим, повідомляє Украинская правда.

"Ним виявився колишній житель Ялти, який у лютому 2014 з ідейних переконань вступив в так звану" Ялтинську роту Народної самооборони Криму" , - передає пресслужба﻿ СБУ.

Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст. У лютому-березні 2014 зловмисник брав активну участь у протидії мирним акціям і залякуванні патріотично налаштованих жителів півострова.

Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За повернення Криму" Міністерства оборони Російської Федерації".

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну. Зараз проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу по ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.