День знань: 1 вересня - свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День народження осені, Глобальний день пошуку талантів, День японських дельфінів, Всесвітній день написання листів, повідомляє УНИАН.

В Україні - День знань (початок нового навчального року), в США - День подяки будівельникам і проектувальникам, День першої жінки-телефоністки, День курячого хлопчика, День подяки рудому коту, День шахів, День гірос, День "Немає ніякого сенсу", День кексів з вишнею, у Німеччині - День миру, в Новій Зеландії - День випадкової доброти, в Італії - Венеціанський кінофестиваль, у Перу - День посадки дерев, у Японії - День запобігання катастроф, у Вірменії - День знань, писемності та літератури, в Узбекистані - День незалежності, в Австралії - День акації, в Гондурасі - День прапора, у Британії - День тофу, у Тайвані - День журналіста, у Словаччині - День Конституції, в Еритреї - День революції, в Польщі - День ветеранів боротьби за незалежність, у Зімбабве - День секретаря.

Пам'ятні дати 1 вересня, річниці та події

У 1712 році місіонер Франсуа Ксав'є д'антреколь, перебуваючи в Китаї, відправив до Франції лист, в якому детально розписав секрет виготовлення китайського фарфору. Так Європа отримала технологію його виробництва.

У 1858 році перший трансатлантичний телеграфний кабель вийшов з ладу після менш ніж місячної експлуатації.

У 1864 році був проведений перший пульманівський спальний вагон.

У 1864 році астроном Річард Каррінгтон виявив сонячні протуберанці.

У 1887 році Еміль Берлінер отримав патент за винахід грамофонної платівки.

У 1897 році в Бостоні відкрилося метро.

У 1902 році у Франції на екрани вийшов перший у світі науково-фантастичний фільм "Подорож на місяць" за мотивами твору Жюля Верна режисера Жоржа Мельєса. Цей фільм тривалістю 21 хвилину став одним з найзнаменитіших робіт режисера. Широке визнання прийшло до Мельєса в 1928 році. Його внесок у кіно був нарешті оцінений, Чарлі Чаплін назвав його "алхіміком світла". У 1931 році Мельєс отримав орден Почесного легіону. Режисер закінчив свої дні в пансіоні для престарілих акторів, до кінця життя сподіваючись знову повернутися до творчості.

1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна - Німеччина напала на Польщу.

У 1951 році в Лондоні відкрився перший в Європі супермаркет.

У 1964 році в Києві був відкритий перший в Україні широкоформатний кінотеатр.

У 1985 році в цей день американо-французька експедиція виявила місце залягання лайнера "Титанік" - в 325 милях на захід від канадського острова Ньюфаундленд, в північній частині Атлантичного океану на глибині 3750 метрів. З тих пір було піднято близько 5 тисяч артефактів, виявлених серед уламків "Титаніка". Біля останків корабля побувало безліч підводних човнів, субмарини доставляли туди туристів. Найбільша морська катастрофа 20 століття сталася 15 квітня 1912 року в Атлантиці, по дорозі з Саутгемптона (Великобританія) в Нью-Йорк (США). Під час свого першого рейсу найбільший у світі на момент побудови пасажирський лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом і через 2 години 40 хвилин затонув. На борту перебувало понад 2200 осіб. На воду вдалося спустити 15 шлюпок і 2 плота. Загинули, за різними даними, від 1400 до 1517 осіб, врятувалися близько 700.

"Титанік" - Британський пароплав компанії "Уайт Стар Лайн" вражав своїми розмірами і архітектурною досконалістю; газети повідомляли, що довжина лайнера дорівнює довжині трьох міських кварталів, висота двигуна - висоті триповерхового будинку, що якір для "Титаніка" вулицями Белфаста тягла упряжка з 20 найсильніших коней. Компанія "Уайт Стар" обіцяла пасажирам повну безпеку, називаючи корабель, не інакше як,"непотоплюваний"... у травні 2006 року у віці 99 років померла остання американка-очевидець, що вижила при катастрофі "Титаніка". Шведка за походженням Лілліан Гертруд Асплунд, якій під час катастрофи було 5 років, врятувалася з матір'ю і братом у шлюпці. Асплунд була останньою, хто пам'ятав про те, як сталася трагедія, проте вона уникала публічності і рідко говорила про цю подію. Остання з пасажирів - Мілвіна Дін, якій на момент загибелі лайнера було 2,5 місяці - померла 31 травня 2009 року. Про сумнозвісний пароплав написані десятки книг, сотні статей і нарисів, про катастрофу лайнера зняті кінофільми.

У 2001 році в Україні набув чинності новий Кримінальний кодекс, в якому вища міра покарання замінена довічним ув'язненням.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 вересня вшановує пам'ять святих Тимофія, Фекла і Агапія, які були відомими праведниками та загинули за віру. Цей день є сприятливим для нових починань. У народі 1 вересня ще відзначається свято "Фекла буряк".

Що сьогодні не можна робити

Не можна пліткувати, розкривати свої та чужі секрети, обговорювати інших людей, заздрити. На "Фекли" це загрожує поганими наслідками. Ще не варто лагодити взуття та одяг.

Прикмети на 1 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

місяць рогами вгору - до гарної погоди;

яка погода 1 вересня - такою буде осінь;

вранці туман - до сніжної зими.

Іменини 1 вересня

Іменини у Андрія, Тимофія, Миколи, Агапія і Фекли.