Грузія відмовилася від траншу Євросоюзу

Уряд Грузії відмовилося від чергового траншу фінансової допомоги Європейського Союзу. Про це у вівторок, 31 серпня, заявив журналістам прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, пояснивши цей крок відсутністю необхідності в отриманні такої допомоги в зв'язку з економічним зростанням останнього часу, повідомляє Кореспондент.

Головною причиною відмови від другого траншу європейської допомоги глава уряду назвав прагнення Тбілісі скоротити зовнішній борг.

Як пише видання Грузія онлайн, йдеться про програму допомоги на суму 75 млн євро, отримання якої опинилося під загрозою після того, як правляча партія Грузинська мрія відмовилася від своїх зобов'язань в рамках угоди з опозицією, досягнутого за ініціативою глави Євроради Шарля Мішеля, виконання якого було однією з умов отримання фінансової допомоги.

Тим часом, деякі спостерігачі вважають, що формальна відмова від фінансування - це спроба зробити хорошу міну при поганій грі. Так, на думку експерта з економічних питань Георгія Хухашвілі, слова якого наводить Грузія онлайн, в уряді "роблять вигляд, ніби це не ЄС відмовився від фінансування, а вони самі відмовилися від грошей".