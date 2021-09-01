Оборонна угода України та США: подробиці

У присутності президента України Володимира Зеленського у вівторок, 31 серпня, у Вашингтоні укладено рамкову угоду між вітчизняним Міноборони та Пентагоном, яка передбачає істотне посилення співпраці між двома державами у сфері оборони, повідомляє Кореспондент.

Про це інформувала пресслужба﻿ українського лідера. Так, визначено такі цілі домовленості:

підтвердження непохитної підтримки з боку США суверенітету і територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму та агресії на сході країни;

визначення подальших кроків взаємодії оборонних відомств для підвищення військового потенціалу і готовності України до збереження територіальної цілісності, прогресу на шляху сумісності з НАТО і сприяння регіональній безпеці;

підтвердження постійної підтримки права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, зокрема у прагненні України до вступу в НАТО.

Щоб досягти зазначених цілей до грудня 2026 року, двосторонні оборонні відносини будуть зосереджені на таких принципах:

двостороннє співробітництво в області безпеки, а також підтримка США, включаючи повноцінну програму тренувань і навчань, які ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії;

проведення Україною реформ у секторі оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО, сприяння виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб Збройних сил України;

поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства й ефективної протидії загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності;

посилення співпраці в області кібербезпеки;

тісніше партнерство оборонних розвідувальних співтовариств.

Крім того, уряди України і США підписали угоду про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки. Цей документ створює умови для впровадження в Україні передових оборонних технологій, модернізації озброєння і військової техніки із залученням інвестицій США і передбачає проведення тестувань українського озброєння з використанням обладнання і технологій, яких немає у країні.