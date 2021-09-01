Арестович запропонував перейменувати Україну

Речник української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Україну слід перейменувати в Русь-Україну і що робота в цьому напрямку вже ведеться, повідомляє Кореспондент.

Про це йшла мова в інтерв'ю Арестовича журналісту Роману Цимбалюку в YouTube, оприлюдненому у вівторок, 31 серпня. За словами спікера, Росія вкрала історію і привласнила її собі. Тому Україна бореться за спадщину Київської Русі та одержує значні перемоги на міжнародному рівні.

"Перехоплення спадщини Київської Русі - це головне, що нам потрібно зробити. Це набагато важливіше танків. Поки ми рухаємося в правильному напрямку" , - сказав він.

Щоб досягти мети, Арестович запропонував змінити назву України.