Арестович запропонував перейменувати Україну
Речник української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Україну слід перейменувати в Русь-Україну і що робота в цьому напрямку вже ведеться, повідомляє Кореспондент.
Про це йшла мова в інтерв'ю Арестовича журналісту Роману Цимбалюку в YouTube, оприлюдненому у вівторок, 31 серпня. За словами спікера, Росія вкрала історію і привласнила її собі. Тому Україна бореться за спадщину Київської Русі та одержує значні перемоги на міжнародному рівні.
"Перехоплення спадщини Київської Русі - це головне, що нам потрібно зробити. Це набагато важливіше танків. Поки ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.
Щоб досягти мети, Арестович запропонував змінити назву України.
"Треба у них відібрати бренд "руських" зрештою. Я борюся над тим, щоб ми називали війну правильно, наприклад, русько-російська війна. Зараз же йде русько-російська війна. Так щоб потролити по-справжньому, русько-російська. Русь - це ми ... Руси, русини ... Я б змінив назву держави, назвав би нас Русь-Україна, подвійну назву зробив би. Ми працюємо над цим. Це зрештою закрило б тему", - пояснив він свою ідею.