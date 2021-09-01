Чехия поможет Украине в развитии сети индустриальных парков

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов провів переговори з послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою, в ході яких сторони домовилися посилити співпрацю з розвитку мережі індустріальних парків в Україні. Про це заявили в пресслужбі Мінрегіону, повідомляє Кореспондент.

"Перебудову мережі індустріальних парків визначено як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку України. Вона повинна стати місцем концентрації майбутніх інвестицій для нашої держави. Для цього створюються необхідні умови, серед яких, зокрема, звільнення на 10 років від податку на прибуток і повернення до 50 -70% інвестицій вкладникам" , - зазначив український міністр.

Чеський дипломат, у свою чергу, заявив, що Чехія підтримує Україну в усіх важливих питаннях, зокрема тих, що стосуються реалізації реформ.

"Ми зацікавлені в подальшому розвитку нашої співпраці і будемо докладати зусиль на всіх рівнях для того, щоб стимулювати регіональний розвиток, в тому числі і в напрямку розвитку мережі індустріальних парків в Україні" , - підкреслив Матула.

За даними пресслужби, проєкт Індустріальні парки цього року додано до програми президента України Володимира Зеленського Велике будівництво. У 2021 році урядом заплановані інвестиції в розвиток інфраструктури ще чотирьох індустріальних парків у розмірі майже 80 мільйонів гривень.