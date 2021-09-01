Моргенштерн в інтерв'ю висловився про Зеленського
Російський реп виконавець Morgenshtern заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє Новое время.
В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону репер зазначив, що йому подобалися комедійні програми за участю Зеленського.
"Да-а-а, ох...енний! М-м-м, ну, бл...дь, адже він веселий. Дивився цей, бл..., Розсміши коміка. Просто браво! Роз...б повний!", - заявив реп виконавець.
Разом з тим, музикант повідомив, що йому не важливо, хто є президентом в РФ.
"Нє, мені пох...й, яким буде президент, головне, щоб мене не чіпали й мою сім'ю, ось і все. А як би хто саме - яка різниця? Це ж все одно просто фронтмени. Президенти дорівнює фронтмени. Все!", - повідомив Morgenshtern.