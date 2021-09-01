Моргенштерн в інтерв'ю висловився про Зеленського

Російський реп виконавець Morgenshtern заявив, що симпатизує президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону репер зазначив, що йому подобалися комедійні програми за участю Зеленського.

"Да-а-а, ох...енний! М-м-м, ну, бл...дь, адже він веселий. Дивився цей, бл..., Розсміши коміка. Просто браво! Роз...б повний!" , - заявив реп виконавець.

Разом з тим, музикант повідомив, що йому не важливо, хто є президентом в РФ.