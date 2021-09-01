Учені спростували приналежність COVID-19 до респіраторних захворювань

Американські вчені заявили, що коронавірус є судинним, а не респіраторним захворюванням. Про це повідомляється в матеріалі, опублікованому в науковому журналі Journal Circulation Research, повідомляє Лента.Ру.

На думку авторів статті, коронавірус насамперед вражає артеріальну кровоносну систему, шип-білок, який утворює «корону» вірусу, пошкоджує мітохондрії клітин, що призводить до ураження ендотелію судин і стінок судин.

"Ми вважаємо, що розвитку проблем з диханням у пацієнтів з COVID-19 передує розвиток запалення судинної тканини легеневої системи. Це пояснює, чому часто бувають інсульти та інші ускладнення, пов'язані з порушенням кровообігу" , - повідомили вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

При важких формах хвороби в артеріях з'являються тромби, і саме згустки крові найчастіше призводять до летальних наслідків. На основі отриманих даних і був зроблений висновок, що COVID-19 не можна ставити в один ряд із застудою або грипом.