У РФ відгукнулися на ідею Арестовича про перейменування України

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова запропонувала називати Україну словом "Укрусь", повідомляє Цензор.НЕТ.

"По-перше, чудово, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую - Укрусь. Не дякуйте" , - написала вона в своєму Telegram-каналі.

Таким чином Захарова прокоментувала слова радника голови ОП Олексія Арестовича про те, що він змінив би назву нашої країни з "Україна" на "Русь-Україна".