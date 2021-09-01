Близько 200 українців просять про евакуацію з Афганістану - Кулеба

Ще близько 200 українців станом на 31 серпня просять евакуювати їх з Афганістану. Також про допомогу з евакуацією своїх громадян Україну попросили чотири країни, повідомляє Hromadske.

Про це журналістам розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого робочого візиту у складі української делегації до США. Він зазначив, що ситуація з кількістю охочих евакуюватися постійно змінюється.

«Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще» , — переконує міністр.

На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використаною як геополітична перевага і плюс в стосунках з іншими державами, Кулеба відповів: «Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його і перетворювати в маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують».

Він наголосив, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти — це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.