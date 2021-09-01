Ціни на газ сягнули 20 грн: постачальники встановили тарифи на вересень

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення. У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Про це свідчать дані на сайтах компаній, повідомляє РБК-Україна.

Місячні ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді перевищують 20 гривень за кубометр. Найвищий тариф встановила компанія "Енергія країни" - 20,96 гривень за кубометру. Річний тариф цієї компанії становить 11,22 гривень за кубометр.

Компанія "Київгазенерджи" продає газ по 19,80 гривень за кубометр. У серпні тариф цієї компанії був на рівні 15,76 гривень за кубометр.

Високі ціни і у інших постачальників: "Черкаси газзбут" продає газ по 16,76 гривень, "Умань газзбут" - по 16,78 за кубометр.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячного тарифу і "Нафтогаз України".

Водночас деякі компанії пропонують місячний тариф на рівні річного - YASNO продає газ по 8,94 гривні за кубометр на вересень або до кінця сезону.

Деякі компанії продають газ у вересні за нижчою ціною, ніж річний тариф. "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" встановила ціну на рівні 9,35 гривень за кубометр газу, річний тариф становить 13,50 гривні за кубометр, "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" -13,40 гривень за кубометр газу, річний тариф - 13,50 гривень за кубометр.

Тим часом, базові річні фіксовані ціни, як і раніше, будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 грн за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.

Як повідомлялося, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

Автор: Олександр Білоус